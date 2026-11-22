В Оренбурге проверили ход строительства транспортной развязки на пересечении улицы Гаранькина и Загородного шоссе. Строительная готовность объекта составляет 85%, однако темпы выполнения работ вызывают серьёзные вопросы, сообщает глава региона Евгений Солнцев.

По итогам осмотра стройплощадки подрядчику были предъявлены претензии из-за затягивания строительства. Ответственным службам поручено проработать ситуацию с юридической стороны и обеспечить соблюдение обязательств. Строительство развязки началось в апреле 2025 года. Сроки завершения работ неоднократно переносились. При этом региональное финансирование объекта обеспечено в полном объёме, а необходимые организационные условия для строительства созданы.

«К сопровождению проекта привлечены региональный минстрой, администрация Оренбурга, заказчик и контрольно-надзорные органы. По словам представителей региональной власти, предпринимаются меры, чтобы помочь подрядчику завершить работы, однако приоритетом остаются интересы жителей города», - отметил губернатор.

Также ремонт развязки Донгузской и Беляевской в Оренбурге пока начат не будет.