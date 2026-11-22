За сутки в регионе зарегистрировано три техногенных пожара. По информации экстренных служб, во всех случаях обошлось без пострадавших, сообщает ГУ МЧС региона.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмирован один человек, он же был спасён.

Одно из ДТП произошло в Сакмарском районе, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Сотрудники 19-й пожарно-спасательной части деблокировали пострадавшего из автомобиля.

«На водных объектах региона за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано», - отметили в ведомстве.

Напомним, также в Оренбурге на Загородном шоссе потушили загоревшийся грузовик.