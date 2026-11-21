В Гае суд отменил арест имущества и денежных средств предпринимателя, который действовал с 2013 года. Ограничения были сняты после того, как должник полностью рассчитался с взыскателем.

Спор возник из-за задолженности по договору поставки. В 2013 году суд обязал предпринимателя выплатить более 561 тысячи рублей. В эту сумму вошли основной долг, расходы на юридические услуги и госпошлина.

Для обеспечения исполнения решения на имущество и счета должника наложили арест в пределах суммы основного долга. Ограничения сохранялись до полного погашения задолженности.

Спустя 13 лет взыскатель обратился в суд с просьбой снять обеспечительные меры. Он представил расписку, подтверждающую получение денег.

Гайский городской суд установил, что обязательства исполнены в полном объёме, и постановил отменить арест имущества и денежных средств. Определение суда пока не вступило в законную силу.