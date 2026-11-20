Жителей Оренбурга интересует, когда начнется ремонт развязки улиц Донгузская и Беляевская и как будет организовано движение на этом участке. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов в ходе прямого эфира на ОРТ сообщил, что окончательного решения по срокам пока нет. Главная проблема - невозможность организовать объезд ремонтируемого участка.

По его словам, вопрос прорабатывается вместе с подрядной организацией. При этом все земельные участки на этой территории находятся в частной собственности.

Юмадилов уточнил, что на месте есть дорога, которую можно заасфальтировать, однако для этого потребуются серьезные финансовые вложения - порядка 150 миллионов рублей. Таких денег в бюжэете города нет. Сейчас городские власти ищут возможные варианты решения.

«Ежедневно работаем с подрядчиками и проектировщиками», — отметил глава города.

Ранее в апреле на мосту на улице Донгузской в Оренбурге уже проводился ремонт. Тогда движение было затруднено: одну полосу закрывали, а по второй организовывали двустороннее движение. Летом работы на Донгузской продолжились в круглосуточном режиме.

В сентябре также был объявлен конкурс с бюджетом более 101 млн рублей на капитальный ремонт моста через Урал в Оренбурге. Подрядчику предстоит завершить работы до 1 апреля 2027 года.