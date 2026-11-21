Бывшего начальника участка энергосетевой компании обвиняют в получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год он лично и через посредников получил от потребителя электроэнергии более 640 тысяч рублей.

Взамен фигурант дела занижал показания потреблённого электричества. Это позволяло уменьшать плату за ресурс.

На имущество обвиняемого наложен арест. Его стоимость превышает 850 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд и будет рассмотрено по существу.