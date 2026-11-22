В Оренбургской области для участников специальной военной операции и членов их семей организована комплексная социальная поддержка. Получить помощь можно в 16 отделениях дневного пребывания, работающих на базе комплексных центров социального обслуживания населения, сообщает областное правительство.

Посетителям доступны психологическая помощь, программы социальной реабилитации, занятия адаптивной физкультурой, восстановительные мероприятия и досуговые программы. В октябре и ноябре во всех 16 отделениях прошли Дни открытых дверей. С их работой познакомились 111 участников СВО и 31 член их семей.

«Социальную поддержку можно получать в полустационарной форме: посещать отделения по несколько часов в определённые дни недели. Услуги доступны как в рамках отдельного курса, так и на постоянной основе», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Бузулук передал бойцам СВО три УАЗа для эвакуации раненых.