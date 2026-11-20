Новотроицкий городской суд рассмотрел дело местного жителя, разместившего на своей открытой странице в социальной сети изображение с запрещённой символикой.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — публичное демонстрирование запрещённой символики. Ему назначили административный штраф в размере 1 тысячи рублей.