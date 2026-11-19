на территории Оренбургской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев . Аналогичный режим объявлен и в ряде соседних регионов.
Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности и следить за дальнейшими сообщениями правительства области. Телефон экстренных служб — 112 .
Это уже не первая тревога за день: ранее, в 06:16 утра, в регионе объявляли опасность атаки БПЛА . Отбой беспилотной опасности дали в 10:11 . Позже губернатор сообщил об отмене ракетной опасности, однако опасность атаки БПЛА и режим воздушных ограничений (план «Ковёр») сохраняются .