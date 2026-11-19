В Оренбурге суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации недвижимости, приобретённой руководителем бюджетного учреждения на неподтверждённые доходы. Речь идёт о квартире и доле земельного участка в Сочи общей стоимостью 9 989 000 рублей.

По данным прокуратуры Оренбургской области, при проверке выяснилось, что официальных доходов самой женщины и её семьи было недостаточно для такой покупки. Общий доход семьи за три года — с 2019 по 2021 год — составил 3 955 730,30 рубля.

Иск о передаче имущества в доход государства подал прокурор Дзержинского района Оренбурга. Центральный районный суд Оренбурга 15 июля 2026 года рассмотрел дело и удовлетворил требования частично.

Ответчиками по делу выступали Татьяна Климантова и члены её семьи. В суде также рассматривались материалы о происхождении средств, на которые была приобретена недвижимость.

Татьяна Климантова в разные годы занимала должности заместителя главы Северного округа Оренбурга по социальным и организационно-информационным вопросам, возглавляла Избирательную комиссию города Оренбурга, была заместителем главы города, а с марта 2023 года руководит Комплексным центром социального обслуживания населения в Северном округе Оренбурга.