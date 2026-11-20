Законопроект об изменениях мер социальной поддержки ветеранов труда в Оренбургской области рассмотрят на ближайшем заседании регионального парламента.

Документ касается компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги, которая сейчас составляет 50%.

Если депутаты одобрят предложенные изменения, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.