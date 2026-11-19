Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жителем Оренбургской области, который страдает онкологическим заболеванием и проживал в ветхом жилье. О тяжелом положении мужчины рассказал Orenday.ru.

По данным обращения, мужчина вместе с сыном в течение двух лет был вынужден жить по разным адресам, не имея возможности спокойно заниматься лечением. Сообщается, что попытки решить жилищный вопрос через обращения к чиновникам и депутатам результата не дали.