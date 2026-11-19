В Оренбурге женщина обратилась в суд с иском к ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница имени В.И. Войнова». Она требует взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным дела, оренбурженка проходила лечение в хирургическом отделении больницы, где ей удалили желчный пузырь. После операции у пациентки поднялась высокая температура, которая сохранялась в течение недели.

Несмотря на это, женщину выписали домой. Позднее, во время плановой перевязки, у нее обнаружили абсцесс.

Спустя более 20 дней в ране нашли нитку, которую в тот же день удалили. Однако состояние пациентки не улучшилось.

После этого оренбурженка обратилась за лечением в платную клинику. Теперь она просит суд взыскать с больницы 500 тыс. рублей, ссылаясь на ненадлежащее оказание медицинской услуги.