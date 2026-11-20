В микрорайоне Ростоши Оренбурга 21 ноября временно ограничат движение транспорта. Меры введут в связи с домашним матчем футбольного клуба «Оренбург» против калининградской «Балтики».

Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:00 на трёх улицах. В этот период проезд закроют на участках, прилегающих к стадиону «Газовик», где пройдёт игра.

В администрации города просят водителей заранее учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Ограничения на движение вводятся на время проведения матча, чтобы обеспечить безопасность и организовать транспортное движение в районе стадиона.

Оренбуржцам рекомендуют следить за изменениями в схеме движения и заранее закладывать дополнительное время на поездки в Ростоши.