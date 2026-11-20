В китайском Нанкине завершилось первенство мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвовали более 900 спортсменов из 40 стран.

В составе сборной России на турнире выступили представительницы Оренбургской области. Серебряную медаль завоевала оренбурженка Екатерина Базина. Спортсменка стала призёром в синхронных прыжках на батуте среди девочек 11–12 лет.

Золото из Ижевска: Анна Порошина победила в стрельбе из винтовки Подробнее Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачёте первенства мира. Российские спортсмены впервые за последние годы выступали под национальным флагом, с гимном и в экипировке сборной страны.

Оренбургская область ранее сообщала о выступлении своих спортсменок на международном турнире. Екатерину Базину и её тренеров поздравили с результатом и пожелали новых побед.