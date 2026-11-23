В Ташлинском районе простились с военнослужащим Никитой Сливой, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Траурная церемония прошла в селе Прокуроновка, сообщает районная газета «Маяк».

Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, друзья, представители администрации и жители села. Никита Слива родился 27 ноября 2003 года в Прокуроновке, здесь же прошло его детство. После девяти классов он поступил в Ташлинский политехнический техникум, где получил профессию автомеханика. Во время учёбы Никита приезжал домой на выходные.

Сестра погибшего бойца Снежанна рассказала, что семья всегда ждала его дома, а Никита был отзывчивым, добрым и ответственным, помогал родным и односельчанам.

В феврале 2025 года Никита Слива заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону спецоперации. Он служил рядовым в 87-м отдельном стрелковом полку на Покровском направлении. Родственникам он несколько раз выходил на связь, позже им стало известно, что военнослужащий погиб 8 июля 2025 года на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Бойца похоронили с воинскими почестями на Прокуроновском кладбище.