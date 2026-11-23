На 88-м году жизни в Оренбурге ушёл из жизни известный художник, член Союза художников России, основатель творческой группы «Академия Садки» Геннадий Глахтеев. Об этом сообщили в музее современного искусства M’AРT.

Геннадий Александрович родился в селе Кондоль Пензенской области. В 1959 году окончил Пензенское художественное училище, затем — Московский государственный художественный институт имени Сурикова. С 1965 года жил и работал в Оренбурге, в 1971-м стал членом Союза художников России.

В 70-е годы Глахтеев создал уникальное творческое объединение «Академия Садки» — клуб единомышленников, чья творческая жизнь продлилась четыре десятилетия. Работы художника выставлялись во Франции, Индии, Индонезии, на Кубе, представлены во многих частных коллекциях Европы и Израиля. В 1999 году он стал лауреатом премии «Оренбургская лира».

Министр культуры области Евгения Шевченко выразила глубокие соболезнования. «Ушёл из жизни мастер, чьё имя стало неотъемлемой частью культурного кода Оренбуржья и всего российского искусства», — говорится в соболезновании.

Редакция АиФ Оренбург выражает соболезнование родным и близким Геннадия Глахтеева.