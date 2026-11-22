Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности при использовании отопительных приборов. Данные передают в ГУ МЧС региона.

Спасатели рекомендуют регулярно проверять исправность печей, котлов и электрообогревателей, а также своевременно чистить дымоходы. Не следует использовать самодельные и неисправные отопительные приборы или оставлять топящиеся печи и включённые обогреватели без присмотра. Особенно важно не поручать контроль за ними детям.

Кроме того, нельзя сушить одежду и дрова над газовыми плитами и электрообогревателями или размещать их вблизи печей. Печную заслонку не следует закрывать до полного прогорания углей, поскольку это может привести к скоплению угарного газа. Также спасатели призывают не перегружать электросеть, подключая несколько мощных обогревателей к одной розетке.

«В случае появления запаха газа, обнаружения дыма или возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 112», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, три пожара произошли в Оренбургской области за сутки.