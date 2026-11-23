Жители Оренбургской области смогут получать назначенные лекарства в аптеках без бумажного рецепта. Для этого достаточно предъявить QR-код.

В Оренбуржье прокуратура защищает права больных диабетом детей Подробнее Новый порядок доступен через смартфон с установленным приложением «Активный гражданин». Бумажный бланк при этом не потребуется.

Таким образом, рецепт можно будет показать в электронном виде, а не на бумаге. Это должно упростить получение препаратов для пациентов.