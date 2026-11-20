С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Для работников Оренбургской области эта сумма будет выше благодаря районному коэффициенту в размере 15%.

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект об установлении минимального размера оплаты труда на 2027 год. Федеральный МРОТ увеличится до 28 935 рублей.

Повышение затронет миллионы работников по всей стране, в том числе сотрудников предприятий и организаций Оренбургской области.

Однако для жителей региона минимальная планка оплаты труда будет несколько выше федеральной. В Оренбуржье применяется районный коэффициент 1,15, который увеличивает установленный МРОТ на 15%.

Таким образом, расчёт выглядит следующим образом:

Федеральный МРОТ — 28 935 рублей.

Районный коэффициент 15% — 4 340,25 рубля.

Минимальная зарплата с учётом коэффициента — 33 275,25 рубля.

Именно такую сумму до вычета НДФЛ должен составить минимальный заработок работника, полностью отработавшего месячную норму времени и выполнившего трудовые обязанности.

МРОТ влияет не только на размер заработной платы. От него также зависят расчёты ряда социальных выплат, в том числе пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Работодателям Оренбургской области предстоит учитывать новый федеральный минимум и районный коэффициент при формировании фондов оплаты труда. Требование распространяется как на коммерческие организации, так и на бюджетные учреждения.