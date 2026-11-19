В министерстве культуры Оренбургской области прошло первое заседание комиссии, которая призвана оценивать последствия реорганизации или ликвидации учреждений культуры - филиалов библиотек, сельских домов культуры. Раньше подобные непопулярные решения принимала местная администрация, а для государственных учреждений — правительство области. С 2026 года такие вопросы будут решать коллегиально.



Об этом, например, вскоре будут говорить в Саракташском районе: здесь ликвидируют клубы в трёх сёлах, в Адамовском — инициирован опрос о закрытии сразу 12 клубов и филиалов библиотек, в Абдулинском округе ликвидируют три сельских филиала, а в Бузулукском районе закроют пять клубов и две библиотеки. В Гайском округе один филиал уже закрыт, ещё четыре планируют закрыть в следующем году. Официальные причины — малая численность населения и аварийность зданий. То, что жители опасаются, что мобильные автоклубы не заменят постоянных учреждений, веской причиной оставить учреждения не является. Культурный подъем. В Оренбуржье обновляют клубы, музеи и библиотеки Подробнее

В состав комиссии вошли разные представители структур власти, которые будут оценивать, как закрытие повлияет на доступность услуг, отслеживать соблюдение нормативов размещения учреждений, выполнение социально значимых функций, возможность трудоустройства работников. Также принимающие решения должны учитывать мнение жителей и демографическую ситуацию в населённом пункте. Ведь именно такой подход должен исключить необоснованные решения о ликвидации организаций культуры на местах, обещает региональный минкульт.