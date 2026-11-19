В Орске официально уточнили, в каких случаях будут перекрывать дороги при угрозе безопасности. Речь идёт об участках, о которых ранее предупреждали власти города.

В список входят дороги от Гайского шоссе до улицы Достоевского, улица Союзная, улица Жуковского, участок от улицы Тобольской до улицы Гончарова, а также подъезды к смотровой площадке у телевышки — Западное шоссе. Это дорога от кольца на выезде на оренбургскую трассу до улицы Кандагачской в посёлке Мостострой.

При этом ограничение движения будет вводиться не во всех случаях. Постановлением администрации города определено, что перекрытие возможно в период действия режимов «Ковер» и «Ракетная опасность».

Отмечается, что в таких ситуациях ФКУ «Уралуправтодор» чаще всего также закрывает выезд из Орска на федеральную трассу М-5 в сторону Оренбурга. Ограничение действует от кольцевого движения до поста ГАИ.