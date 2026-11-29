С 1 декабря в Орске ограничат движение на Комсомольской площади. Проезд закроют на участке между зданием администрации и драмтеатром.

Ограничение вводится в связи с подготовкой к новогодним мероприятиям. Движение на этом отрезке будет недоступно для транспорта. По данным городской администрации, перекрытие продлится до 3 марта.