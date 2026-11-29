В Выставочном зале Оренбургского музея изобразительных искусств начала работу ежегодная выставка «100 картин художников Оренбуржья». В 2025 году проект проходит в 31-й раз.

Писатель и охотник. Аксакову – 235: как степь стала колыбелью его творчества Подробнее Экспозиция объединяет полторы сотни работ 72 авторов из Оренбурга, Орска, Бугуруслана, Бузулука и районных центров области. Проект задуман как срез современного художественного процесса в регионе и показывает, какими работами сегодня представлено искусство Оренбуржья.

В одном зале собраны произведения разных поколений. Среди участников — Рашид Асаев и Владислав Еременко, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее. Также в экспозицию вошли произведения художников 30–45 лет, известных в стране, в том числе Александра Назарова и Александра Суспицина.

Отбор работ для выставки проводит куратор проекта, заслуженный художник России Юрий Рысухин. Именно он предложил сделать экспозицию регулярной и проводить ее ежегодно.