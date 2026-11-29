Статья по теме Чек вырос. Индекс оливье и шубы: новогодние салаты в России подорожали на 7% Специалисты сравнили доходы жителей российских регионов с учётом стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Такой подход позволяет оценить, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму в разных субъектах страны.

В Оренбургской области среднемесячного дохода хватает на 2,21 фиксированного набора. Если же не учитывать региональные цены и сравнивать только среднедушевые доходы, Оренбуржье занимает 65-е место.

Оренстат. Гречка, нефть и кокс — лидеры роста цен в Оренбуржье за год Подробнее Реальные денежные доходы жителей области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,3%. При этом по уровню среднедушевых доходов регион заметно отстаёт от общероссийского показателя. Во втором квартале 2026 года среднедушевой доход в России составил 76 700 рублей. В Оренбургской области этот показатель оказался ниже на 23 400 рублей, или примерно на 30%.

При расчёте среднедушевого дохода учитываются не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от предпринимательской деятельности и другие денежные поступления. Показатель рассчитывается на всех жителей региона, включая детей и неработающих граждан.