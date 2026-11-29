В Госархиве Оренбуржья рассказали об истории, связанной с окончанием Великой Отечественной войны и присвоением звания «Мать-героиня» жительницам региона.

В Оренбургской области это звание получили сразу две женщины — жительница Акбулакского района Ефимова и жительница города Чкалов, ныне Оренбурга, Магира Ямалутдинова. Обе они стали первыми в регионе, удостоенными этого высокого звания.

Сегодня, в День матери, в Оренбурге вспоминают Магиру Ямалутдинову. В январе 1945 года 42-летняя мать десятерых детей одной из первых в области и первой в областном центре получила звание «Мать-героиня».

К этому времени трое её старших сыновей находились на фронте, четверо детей учились в школе, двое посещали детский сад, а младшей дочери исполнился один год. О награде женщина узнала, когда директор хлебозавода, где грузчиком работал её муж, лично привёз ей свежую газету с указом и подарил шёлковое платье.

Самым дорогим подарком для Ямалутдиновой стал краткосрочный отпуск старшего сына Гильмутдина с фронта. Его отпустили, чтобы он смог поздравить мать. Официально орден «Материнская слава» женщине вручили 20 апреля 1945 года.