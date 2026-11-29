Вечером во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции заметили «ВАЗ-11113» и потребовали от водителя остановиться. Мужчина попытался скрыться, но после погони всё же остановил машину. За рулём оказался 68-летний местный житель с признаками опьянения.

Оренбурженка поплатилась автомобилем и штрафом за нетрезвое вождение Подробнее Выяснилось, что раньше его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. На этот раз мужчина отказался пройти тест на месте и медосвидетельствование в специализированном учреждении.

Следственная группа отдела МВД по Красногвардейскому району возбудила уголовное дело — за пьяную езду лицом, уже имеющим административное наказание. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трёх лет.