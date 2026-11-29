Статья по теме Гараж на миллионы. У экс-депутата Абдульманова изъяли Range Rover и Harley В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника электросетевой компании. Материалы направлены в суд.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 годы обвиняемый, занимая руководящую должность, получил от потребителя электроэнергии взятку на сумму более 640 тысяч рублей.

Деньги, как установлено в ходе расследования, передавались за искусственное занижение объемов потребленного электричества. Кроме того, речь идет об отсутствии технического контроля за состоянием счетчиков. Такие действия, по данным следствия, позволяли уменьшать размер оплаты за электроэнергию.

В рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест. Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.