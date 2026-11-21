В Абу-Даби завершился чемпионат Азии по шахматам. В женском командном турнире победу одержала сборная России, в составе которой выступала оренбурженка Анна Шухман.

Российские шахматистки досрочно обеспечили себе первое место, набрав 13 матчевых очков. Это позволило команде стать недосягаемой для соперниц ещё до окончания турнира.

Серебряные медали завоевала сборная Китая. Бронзовым призёром стала команда Казахстана.

Мужская сборная России также стала победителем командного турнира и выиграла золотые медали чемпионата Азии.

Успех российских спортсменов отметил заместитель руководителя Администрации Президента России.