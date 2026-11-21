С 21 по 23 ноября в Оренбургской области прогнозируется ухудшение погодных условий, которое может осложнить движение на дорогах. В регионе ожидаются гололедица, смешанные осадки и сильный ветер.

По данным синоптиков, на трассах возможны дождь и мокрый снег. Из-за этого дорожное покрытие станет скользким, а видимость на отдельных участках ухудшится. Гололедица может образоваться даже там, где поверхность выглядит сухой.

Порывы ветра в ближайшие дни могут достигать 11–16 м/с. Такая погода особенно опасна для высоких и лёгких транспортных средств, а также при перестроениях и обгонах.

Госавтоинспекция и спасатели рекомендуют водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких манёвров и экстренного торможения. Перед пешеходными переходами, перекрёстками и спусками следует заранее снижать скорость.

Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, не спешить и переходить дорогу только в установленных местах. В условиях гололедицы и осадков особенно важно соблюдать осторожность на улицах и трассах.