В Оренбурге могут пересмотреть расписание движения автобуса №28. Власти пообещали изучить возможность изменения интервалов с учетом потребности пассажиров.

С такой просьбой в администрацию города обратились жители микрорайона Ростошинские Пруды.

Ранее в Оренбурге уже сообщили об изменении двух муниципальных маршрутов. Речь идет о троллейбусе №4, который планируют продлить до «Армада-2», и автобусе №21.

Вопрос по автобусу №28 будет рассмотрен отдельно. Решение примут после оценки пассажирского спроса и действующей схемы движения.