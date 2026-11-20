Напомним, Зауральная роща была в списке территорий – претендентов на благоустройство в 2023 году. А годом ранее проект благоустройства Зауральной рощи был исключён из списка федеральной программы, так как в нём нашли грубые недоработки, в том числе и те, которые нарушали экосистему парка.
В Оренбурге дёшево продали здание бывшего кафе «Эльф» в Зауральной роще
Напомним, Зауральная роща была в списке территорий – претендентов на благоустройство в 2023 году. А годом ранее проект благоустройства Зауральной рощи был исключён из списка федеральной программы, так как в нём нашли грубые недоработки, в том числе и те, которые нарушали экосистему парка.