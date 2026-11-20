Администрация Оренбурга продала на торгах здание бывшего кафе «Эльф» в Зауральной роще. В ходе торгов стоимость объекта снизилась с 9 млн 375 тысяч рублей до 4 млн 688 тысяч рублей. Речь идет о здании площадью 411 кв. метров и земельном участке площадью 308 кв. метров под ним.

Решение о приватизации объекта было принято еще в июне 2025 года. Тогда же сообщалось, что первоначальная стоимость имущества оценивалась в 8,9 млн рублей.

В Оренбурге вновь обсуждают проект застройки Зауральной рощи общепитом Подробнее Кафе «Эльф» много лет работало только в теплое время года. Здесь можно было взять напрокат ролики и велосипеды. Заведение прекратило работу в 2024 году после весеннего паводка, когда помещение затопило, а сейчас здание заброшено.