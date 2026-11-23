Экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе Оренбурга в ночь на 22 ноября. Замеры проводились на стационарном посту на улице Котова, 40.

Оренбург, Медногорск, Сорочинск: промышленники занижали данные о выбросах Подробнее Максимальное превышение составило семь ПДК. Его отметили около трёх часов ночи. В другие ночные часы на этом же посту также фиксировалось превышение нормы по сероводороду.

О выбросе сообщила Экологическая служба Оренбургской области. Информация о превышении передана в соответствующие службы. В сообщении службы уточняется, что стационарным постом, расположенным на территории Оренбурга по адресу улица Котова, 40, зафиксировано превышение норм ПДК по сероводороду в атмосферном воздухе.

Это не первый случай загрязнения воздуха в городе за последние недели. Превышения ПДК ранее фиксировали не только на улице Котова, но и на улице Лабужского.