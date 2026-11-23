В Бузулукский районный суд Оренбургской области поступило гражданское дело к нефтедобывающей компании. Истец требует возместить вред, причинённый земельному участку сельскохозяйственного назначения.

Согласно доводам искового заявления, в январе 2026 года на Вишневском месторождении разгерметизировался трубопровод. В результате произошёл разлив нефтесодержащей жидкости на землях в границах Малозайского сельсовета Первомайского района.

Истец просит взыскать с организации 1 887 379 рублей 51 копейку в счёт возмещения вреда. Кроме того, ответчика хотят обязать разработать проект рекультивации нарушенной территории площадью 579,3965 кв. м и провести сами рекультивационные работы.

Исковое заявление принято к производству суда. Насколько обоснованны требования и есть ли основания возлагать на компанию обязанность возместить вред, станет ясно в ходе судебного разбирательства.