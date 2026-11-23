Советский районный суд Орска рассмотрел дело о десяти участках водопроводных сетей, у которых не оказалось хозяина. Трубы не значатся ни в муниципальном реестре, ни на балансе обслуживающих организаций — концессионера тоже нет.

Бесхозные сети — это прямая головная боль для города. За такие трубы никто не отвечает: их не ремонтируют, не меняют, не следят за износом. Любая авария на таком участке может оставить без воды целые улицы, а виноватого не найти. Постановка на учёт в Росреестре — первый шаг к тому, чтобы объект получил законного владельца и обслуживание.

Администрация Орска и комитет по управлению имуществом с иском не согласились, настаивая на недостатке доказательств. Суд доводы отклонил: сети нанесены на кадастровую карту, прочно связаны с землёй и являются линейным объектом недвижимости.