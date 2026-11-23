Оренбургское УФАС выявило сговор на рынке ремонта автомобильных дорог. В антиконкурентном соглашении уличили АО «Оренбургремдорстрой» и ООО «Рухолод Групп».

Разбирательство началось после того, как в антимонопольную службу поступили материалы от налоговой. Выяснилось, что компании заключили прямой договор на восстановление профиля гравийных дорог — без конкурса. Сумма контракта составила 125,9 млн рублей, а позже выросла до 163,7 млн. УФАС выявило сговор между администрацией Оренбурга и «Орьтехцентр» Подробнее

Как установило УФАС, «Оренбургремдорстрой» выступало стороной по госконтракту и заключило соглашение с «Рухолод Групп», чтобы дать партнёру необоснованные преимущества. В итоге «Рухолод Групп» получило лучшие условия для работы, а другие компании на рынке лишились шанса побороться за подряд в конкурентных закупках.

Служба признала обе компании нарушившими антимонопольное законодательство. Теперь УФАС решит, привлекать ли их к ответственности по КоАП РФ, сообщает пресс-служба ведомства.