Центробанк впервые предложил снизить минимальную планку тарифа ОСАГО до символической суммы. Это может дать страховщикам возможность устанавливать более гибкие индивидуальные скидки для водителей, которые ездят без аварий.

Цена полиса ОСАГО для оренбургских водителей заметно вырастет Подробнее Речь идёт о корректировке тарифного подхода, при котором стоимость полиса для аккуратных автомобилистов может заметно уменьшиться. В первую очередь изменения затронут тех, кто долгое время не становился виновником ДТП.

Предложение регулятора связано с идеей расширить ценовую конкуренцию на рынке обязательного автострахования. В таком случае компании смогут сильнее учитывать страховую историю конкретного водителя при расчёте стоимости полиса.

Для автомобилистов это может означать более низкую цену ОСАГО при отсутствии аварий и нарушений. При этом окончательные параметры тарифов будут зависеть от решений страховщиков и действующих правил расчёта.