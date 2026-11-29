Госавтоинспекция Оренбурга провела акцию, приуроченную ко Дню матери, и поздравила женщин, управлявших автомобилями, с праздником.

Инспекторы останавливали машины в городе и вручали автоледи поздравления. Ведомство отметило, что акция была направлена на создание праздничного настроения и напоминание о важности соблюдения правил дорожного движения.

Женщинам-водителям также пожелали безопасных дорог, внимательности за рулём и благополучия в семьях. В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобные мероприятия помогают напомнить о необходимости взаимного уважения на дороге.