Госдума приняла закон, который меняет правила поступления в российские вузы для победителей и призеров школьных олимпиад. Теперь право зачисления без вступительных испытаний сохранится только за победителями.

Ранее этой льготой могли пользоваться и призеры олимпиад. После вступления изменений в силу они смогут получить 100 баллов по ЕГЭ за профильный предмет, но поступать в университет без экзаменов уже не смогут.

Поправки внесены в закон «Об образовании» ко второму чтению законопроекта. Документ прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Ожидается, что новые правила начнут действовать уже в текущем учебном году. При этом для победителей и призеров олимпиад прошлых лет предусмотрен переходный период: в течение четырех лет они смогут поступать по прежним условиям.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых пояснила, что изменения направлены на выравнивание возможностей для абитуриентов, в том числе для тех, кто получил 100 баллов на ЕГЭ. По ее словам, это должно сделать конкурс при поступлении в вузы более справедливым и сбалансированным.