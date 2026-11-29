В Оренбурге местная жительница признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Как установлено, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с полицейским она отказалась вести с ним диалог и нанесла ему удар. По итогам рассмотрения дела суд назначил оренбурженке штраф в размере 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу в установленном порядке.