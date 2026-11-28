В Оренбурге 29 ноября временно перекроют движение транспорта на трех улицах микрорайона Ростоши. Ограничения связаны с проведением футбольного матча на стадионе «Газовик», сообщает администрация города.

Проехать по указанным участкам будет невозможно с 12:00 до 18:00. Движение ограничат на следующих участках: улица Садовое кольцо — от улицы Газпромовской до улицы Березовая Ростошь, улица Николаева — от улицы Садовое кольцо до улицы Березовая Ростошь, улица Березовая Ростошь — от Цветного бульвара до улицы Садовое кольцо.

Ранее подрядчика раскритиковали за темпы строительства развязки в Оренбурге.