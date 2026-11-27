Следственное управление СК России по Оренбургской области повторно пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту нерасселения аварийного дома в Сорочинске.

Речь идёт о четырёхквартирном доме 1953 года постройки. По словам жильцов, с 2017 года они неоднократно обращались в органы власти с жалобами на состояние здания, однако аварийным его признали только в декабре 2024 года. Из-за позднего признания дом не попал в действующую программу расселения. Сейчас срок переселения установлен на 2029 год.

Оренбург, Медногорск, Сорочинск: промышленники занижали данные о выбросах Подробнее Жители утверждают, что здание продолжает разрушаться: зимой стены промерзают, в них появились трещины, кровля протекает, квартиры затапливаются, а инженерные системы сильно изношены.

Следственное управление уже дважды возбуждало уголовные дела по этой ситуации, но надзорный орган отменял эти решения. Сейчас следователи обжалуют отмену. В июле 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже интересовался ситуацией. Он поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману представить доклад об установленных обстоятельствах и поставил вопрос на контроль в центральном аппарате ведомства.