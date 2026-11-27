В Оренбурге в жилом аварийном доме обрушились перекрытия Подробнее В доме №12 на улице Нагорной в Оренбурге жильцы продолжают жить в условиях, которые сами называют опасными. В квартирах, коридорах и на кухнях заметны многочисленные трещины на стенах и потолках, а повреждения, по словам людей, становятся больше.

Дом построили в 1951 году. Аварийным его признали в 2019 году. В здании 16 квартир, межэтажные перекрытия деревянные. Несмотря на это, расселение до сих пор не проведено.

Одна из наиболее серьезных ситуаций произошла в квартире на первом этаже. У соседки Марины Александровны, Ларисы Викторовны, среди ночи обрушилась часть потолка на кухне, рядом со входом в помещение. В другой квартире, расположенной этажом выше, также рухнула значительная часть потолка на кухне, которую незадолго до этого отремонтировали. В момент обрушения дома никого не было, после этого жильцы съехали.

Марина Александровна живет одна, ее сын находится на СВО. В ее квартире сделан ремонт и установлены натяжные потолки, поэтому состояние перекрытий скрыто от глаз. При этом женщина показывает, что происходит у соседей, и рассказывает, что жильцы пытаются добиться расселения.