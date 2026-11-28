В Бузулуке сотрудники полиции задержали курьера, причастного к попытке хищения 550 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки, сообщает региональное УМВД.

Как сообщили в региональном МВД, несколько дней пожилой женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками коммунальных служб, прокуратуры и следственных органов. Сначала они говорили о необходимости замены счётчика, затем сообщили об утечке персональных данных.

Под предлогом «декларирования» накоплений мошенники убедили пенсионерку передать 550 тысяч рублей курьеру. Однако после разговора с родственниками женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Бузулукский» оперативно установили и задержали подозреваемого. Мужчина выполнял роль курьера в мошеннической схеме, но получить деньги не успел.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сказали в пресс-службе.

Также в Орске осудят 21-летнего курьера мошенников из Челябинской области.