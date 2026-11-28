Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели сотрудницы предприятия в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает региональный СУ СК.

Поводом стало обращение, поступившее в Информационный центр СК России. Заявитель выразил несогласие с ходом установления обстоятельств трагедии.

По предварительным данным, в июне текущего года водитель погрузчика при перевозке поддона с продукцией не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось.

«Уголовное дело расследуется следственным управлением СК России по Оренбургской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить актуальную информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего», - отметили в ведомстве.

Также в Оренбурге на стройке погиб рабочий.