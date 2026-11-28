В преддверии Дня матери в Оренбурге состоялась торжественная церемония вручения муниципальных наград многодетным родителям. Почётных знаков «Медаль «Материнство» и «Отцовская Слава» удостоены 12 жителей города — шесть матерей и шесть отцов, сообщает администрация города.

Церемония прошла 27 ноября во Дворце культуры «Молодёжный». Поздравить награждённых пришли депутаты Оренбургского городского Совета, представители администрации города, общественных организаций и ветераны труда.

С приветственным словом выступила исполняющая обязанности заместителя главы Оренбурга по социальным вопросам и внутренней политике Екатерина Кочелаева. Она подчеркнула, что чествование многодетных семей накануне Дня матери стало доброй городской традицией. По её словам, главными ценностями, объединяющими семьи, остаются любовь, взаимоподдержка и забота о детях.

«За материнскую заботу, достойное воспитание детей, преданность семье и вклад в сохранение семейных ценностей награды «Медаль «Материнство» получили Дарья Гупало, Людмила Заикина, Айгуль Исенбаева, Земфира Титова, Ирина Тучкова и Елена Росликова», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Оренбурге для матерей участников СВО провели день творчества.