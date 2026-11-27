Министр природных ресурсов Оренбургской области Алексей Деревягин провёл выездное совещание в Медногорске, где обсудили экологическое состояние реки Блявы и меры по нейтрализации подотвальных вод бывшего Блявинского рудника.

Именно эти стоки остаются основным источником загрязнения водоёма тяжёлыми металлами. Река Блява входит в бассейн Урала и через притоки Кураган и Сакмару влияет на качество воды в главной водной артерии Оренбургской области. В министерстве подчёркивают, что ситуация находится на постоянном контроле.

Под Медногорском в реке Блява зафиксировано превышение ПДК меди и цинка Подробнее Во время визита глава ведомства осмотрел участок нейтрализации подотвальных вод. Сейчас очистка стоков ведётся круглосуточно. По данным министерства, вода, проходящая через отвалы бывшего рудника, насыщается медью и цинком, а концентрация этих веществ в стоках многократно превышает предельно допустимые нормы.

Алексей Деревягин также обсудил с представителями администрации Медногорска и Медногорского медно-серного комбината дальнейшую координацию действий. По итогам совещания стороны наметили план работы с недропользователем, чтобы обеспечить непрерывную работу системы водоочистки.

В министерстве сообщили, что вопрос заключения официального соглашения планируют решить по результатам исследований участка недр. Все необходимые мероприятия и подписание документов должны быть завершены до 1 января 2027 года. Ранее проблему загрязнения Блявы не раз поднимали прокуратура и экологические надзорные органы.