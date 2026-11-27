В течение последней недели ноября в Штабе общественной поддержки партии состоялись концерты, конкурсы, мастер-классы, тематические лекции и выставка детских рисунков.

Для мам участников СВО, многодетных матерей, для тех, кто стал бабушками, проведён чудесный день творчества и отличного настроения. Как правильно носить украшения с камнями, кому подходят агаты и аметисты, как подчеркнуть стиль аксессуарами и что нельзя сочетать, женщины изучили на мастер-классе со специалистом по камням, геммологом Светланой Сапогиной. О сохранении женской красоты говорили с экспертом по макияжу и уходу за собой Агатой Джураевой. Урок по изготовлению броши провела педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи Оренбурга Наталья Глушкова.

Гостей Штаба поздравила депутат фракции «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете, координатор партпроекта «Крепкая семья» Татьяна Дёмина.

«Для меня – большая честь выступать здесь. В ваших руках столько силы, заботы, безграничной любви! Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и безграничного счастья. Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие! С праздником, наши дорогие», – сказала депутат.

Также на неделе мероприятий ко Дню матери прошла выставка работ воспитанников Центра внешкольной работы «Подросток». В рисунках – семейные ценности, любовь к близким, сохранение традиций. Объединение «Память» своими силами организовало концерт, на котором выступили супруги и матери участников СВО. Пушкинский лицей города Оренбурга провёл конкурс чтецов среди детей с ограниченными возможностями здоровья. А завершил цикл мероприятий мастер-класс для матерей воспитанников Станции юных техников Оренбурга.