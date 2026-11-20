За 9 месяцев 2026 года в Новотроицке зарегистрировали 109 случаев укусов собак. Такие данные привели в администрации города. За тот же период в муниципалитет поступило 128 заявок на отлов безнадзорных животных.

Бастрыкин велел ускорить дело о нападении собак на ребёнка в Ясном Подробнее В Новотроицке действует режим экстраординарной ситуации. В администрации пояснили, что в рамках этого режима все отловленные безнадзорные животные проходят 10-дневную передержку. Если за это время хозяин не находится, животных умерщвляют.

В муниципалитете также напомнили правила, по которым работают специалисты по отлову. Домашняя собака, находящаяся на улице без сопровождения и контроля владельца, считается оставленной без присмотра и может быть отловлена.