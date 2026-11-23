Новость по теме В Орске обнаружены сотни метров бесхозных труб водопровода МУП ЖКХ Гая прокомментировало ситуацию с качеством воды в городе. Жители сообщили о потемнении воды из кранов после аварии на водопроводе.

22 ноября произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм между третьим и четвёртым подъёмами водоснабжения. Из-за этого снизился уровень воды в резервуарах и упало давление в сети.

После отсечения аварийного участка подача воды была возобновлена, однако это привело к изменению гидравлического режима. В результате в воде образовалась взвесь.

В МУП ЖКХ подчеркнули, что речь идёт о временном явлении технологического характера. Сейчас на водопроводе проводят техническую промывку.