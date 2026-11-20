С 20 ноября по 20 декабря 2026 года в Гайском муниципальном округе пройдёт месячник безопасности людей на водных объектах. Мероприятия направлены на предупреждение несчастных случаев в осенне-зимний период и напоминание жителям о правилах поведения у воды и на льду.

В рамках месячника запланированы рейды и патрулирование берегов, занятия в школах, беседы с родителями и детьми, а также инструктажи для работников организаций. Кроме того, в библиотеках и клубах организуют выставки, посвящённые вопросам безопасности.

На сайте администрации округа, в мессенджерах и социальных сетях разместят материалы с рекомендациями по безопасному поведению на водоёмах. Информационная работа будет вестись и через памятки, которые распространяют среди жителей.

Уже сейчас в сёлах округа проходят профилактические встречи. Жителям раздают памятки с правилами поведения на воде и номерами экстренных служб.

Во время недавнего рейда в селе Колпакское члены комиссии провели разъяснительные беседы с жителями Колпакского и Банного. Им напомнили о недопустимости выхода на тонкий лёд и о порядке действий в чрезвычайной ситуации.